منيب:العثماني أغلق الحدود في وجه آلاف المغاربة و أخنوش يصر على تكرار نفس المأساة

هبة بريس ـ الرباط

علقت الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، على إستمرار حكومة أخنوش في إغلاق الحدود وما يخلفه الأمر من تداعيات اجتماعية واقتصادية على المواطنين .

وقالت منيب في تدوينة نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع فايسبوك “إن الحكومة المنتهية ولايتها أغلقت الحدود في وجه عشرات آلاف المغاربة “متسببة في أزمات اجتماعية، واقتصادية، وانسانية لآلاف المواطنين ولمهنيي القطاع السياحي، وفي النهاية ثبت عدم جدوى ذلك القرار”.

وأضافت منيب أن الحكومة الحالية ورغم نتائج وآثار التجربة التي سبقتها، “تصر بشكل غريب وفج على تكرار نفس الخطأ، وتكرار نفس المأساة بشكل أسوء”.

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