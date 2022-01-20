منيب:العثماني أغلق الحدود في وجه آلاف المغاربة و أخنوش يصر على تكرار نفس المأساة
هبة بريس ـ الرباط
علقت الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، على إستمرار حكومة أخنوش في إغلاق الحدود وما يخلفه الأمر من تداعيات اجتماعية واقتصادية على المواطنين .
وقالت منيب في تدوينة نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع فايسبوك “إن الحكومة المنتهية ولايتها أغلقت الحدود في وجه عشرات آلاف المغاربة “متسببة في أزمات اجتماعية، واقتصادية، وانسانية لآلاف المواطنين ولمهنيي القطاع السياحي، وفي النهاية ثبت عدم جدوى ذلك القرار”.
وأضافت منيب أن الحكومة الحالية ورغم نتائج وآثار التجربة التي سبقتها، “تصر بشكل غريب وفج على تكرار نفس الخطأ، وتكرار نفس المأساة بشكل أسوء”.
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4 تعليقات
عييتونا بالشفوي نريد أفعال لا،أقوال اما التمثيل المغاربة بارعون،في الثمثيل،
ارى انه يجب فتح الحدود حتى يتسنى لنا صلة عائلاتنا واهلينا وانعاش الحركة الإقتصادية .
ماذا كنت ستفعلين يا ام العريف انت فاشلة وتحصين عن حشر أنفك في كل شيء مع انك لا الجيدين إلا التصريحات
العين بالعين، على مغاربة العالم أن يقاطعوا الحكومة، لا تحويلات مالية و سحب أموالهم من أبناك المغرب، حرمان المغاربة من وطنهم يجب أن يكون له ثمن، الحكومة_إرحل