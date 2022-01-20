منتخب الجزائر يودع “الكان” بخسارة ثقيلة أمام ساحل العاج

هبة بريس ـ رياضة ك

ودع المنتخب الجزائري منافسات كأس أمم أفريقيا عقب خسارته الثقيلة أمام ساحل العاج بأربعة أهداف لواحد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس بملعب جابوما بمدينة دوالا، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من مرحلة مجموعات العرس الكروي الأفريقي المقام حاليا بالكاميرون.

افتتح فرانك كيسي التسجيل لساحل العاج في الدقيقة 22، وأضاف إبراهيم سانغاري الهدف الثاني في الدقيقة 39، ثم وقع نيكولا بيبي ثالث أهداف “الفيلة” في الدقيقة 54، وقلص سفيان بندبكة الفارق للجزائر في الدقيقة 73، وعاد سيباستيان هالر لتوقيع الهدف الرابع للفيلة في الدقيقة 93.

ضيع رياض محرز ضربة جزاء تحصل عليها المنتخب الجزائري في الدقيقة 60، بعدما ارتطمت تسديدته بالقائم الأيسر لمرمى الحارس الإيفواري علي سانغاري.

وضمن المنتخب الإيفواري بهذا الفوز تأهله على رأس المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط، بينما أنهى منتخب الجزائر مشواره في المركز الأخير برصيد نقطة يتيمة.

ما رأيك؟ المجموع 4 آراء 0 4