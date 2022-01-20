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كاتب عام جديد يخلف الصديقي بوزارة الفلاحة

2022-01-20 / 6:57 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس 20 يناير الجاري، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، أن الأمر يتعلق على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بتعيين رضوان عراش، كاتبا عاما لقطاع الفلاحة.

وكان محمد الصديقي، تسلم مفاتيح وزارة الفلاحة، بعد تعيينه من طرف الملك محمد السادس في أكتوبر 2021، وزيرا للفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عقب تخلي عزيز أخنوش عن هذا المنصب بعد تعيينه رئيسا للحكومة،

وشغل الصديقي، الذي رأى النور بمدينة بركان سنة 1957، هو مهندس دولة في الزراعة، حاصل على شهادة الدكتوراه في العلوم الزراعية من جامعة مينيسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية، منصب الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، منذ سنة 2013.

وعلى مستوى وزارة النقل واللوجستيك، تم تعيين كل من نور الدين ديب، مديرا لمديرية النقل الطرقي، و عادل باهي، مديرا لمديرية الاستراتيجية والقيادة والتنسيق بين أنواع النقل، و أمان فتح الله، مديرة لمديرية الملاحة البحرية.

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تعليق واحد

  1. نتمنى ان يفتح السيد الوزير فرص عمل للشباب حاملي شواهد فلاحية والاستثمال فيهم وفي خبراتهم من اجل النهوض بالمغرب الاخضر

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