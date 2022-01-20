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عدم استقبال الملك لغوفرين الذي عين نفسه سفيرا.. الحكومة توضح

2022-01-20 / 6:14 مساءً
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هبة برس ـ الرباط

شدد المغرب على لسان، مصطفى بايتاس، الناطق باسم الحكومة المغربية، خلال ندوة صحفية عقدها، الخميس، على احترامه لاتفاقية فيينا التي تضبط جميع المسارات البرتوكولية حول العالم.

تصريحات ناطق الحكومة جاءت لدى رده على سؤال صحفي يتعلق بعدم استقبال الملك محمد السادس، رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط، دافيد غوفرين.

والثلاثاء، استقبل الملك عددا من السفراء الجدد المعتمدين بالمغرب الذين قدموا أوراق اعتمادهم كسفراء لبلدانهم في المملكة، ليس من بينهم غوفرين.

وسبق أن أعلن غوفرين في 10 أكتوبر الماضي، أنه تم تعيينه سفيرا رسميا لبلاده لدى الرباط، فيما لم تعقب الأخيرة على ذلك.

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