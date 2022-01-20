أمريكا تسلم المغرب 7 مجمدات لتخزين لقاح كورونا

هبة بريس - الرباط

سلمت الولايات المتحدة هذا الشهر سبعة مجمدات مجهزة خصيصا للمغرب لزيادة قدرة وزارة الصحة على تخزين لقاح كوفيد 19.

وحسب ما نقلته السفارة الأمريكية بالرباط، فهذه المجمدات ، التي قدمتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة – اليونيسف ، قادرة على تخزين أكثر من مليوني جرعة لقاح – وهو ما يمثل 45 بالمائة من مخزون سلسلة التبريد المفرط في المغرب.

و تأتي المجمدات على رأس قائمة استثمارات الحكومة الأمريكية لما يقرب من 20 مليون دولار في استجابة المغرب لوباء كوفيد 19.

وعملت السفارة مع وزارة الصحة وشركاء آخرين من أجل رفع مستوى الوعي بمخاطر كوفيد 19 ، وتدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية ، ودراسة فعالية اللقاح ، وتعزيز سلسلة تبريد اللقاحات في المغرب ، وتوفير معدات ومستلزمات النظافة والمختبرات.

و تعتبر الولايات المتحدة أكبر مانح في العالم لـ COVAX ، وهي مبادرة عالمية تهدف إلى ضمان التوزيع العادل للقاحات ، حيث ساهمت بمبلغ 4 مليارات دولار من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

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