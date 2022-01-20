العيادات و المصحات الخاصة تضرب عن العمل بسبب التغطية الصحية
أعلنت التمثيليات المهنية الخاصة بأطباء القطاع الخاص سواءا في العيادات أو المصحات الإضراب عن العمل يومه الخميس احتجاجا على طريقة تعامل الحكومة مع ملف التغطية الصحية الخاص بهم.
و قرر أطباء القطاع الخاص الإضراب عن العمل احتجاجا على التعريفة الوطنية المرجعية للمساهمة في نظام الحماية الاجتماعية و الذي لم يرق السواد الأعظم من أطباء القطاع الخاص.
و أوضحت التمثيليات المهنية لكل من أطباء العيادات الخاصة و أطباء المصحات الخصوصية أن هذا الإضراب هو خطوة إنذارية أولى للحكومة، و ستعقبها خطوات تصعيدية مسترسلة في حال لم يتم الاستجابة لملفهم المطلبي.
و تعيب تمثيليات أطباء القطاع الخاص على الحكومة تغييب التشاور و التنسيق معهم بخصوص تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية، مطالبين في الوقت ذاته بمراجعة تعريفة المساهمة المرجعية و إعفاء بعض الفئات الطبية بسبب الظروف الصعبة التي يعيشونها خاصة الخريجين الجدد منهم.