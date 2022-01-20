العيادات و المصحات الخاصة تضرب عن العمل بسبب التغطية الصحية

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أعلنت التمثيليات المهنية الخاصة بأطباء القطاع الخاص سواءا في العيادات أو المصحات الإضراب عن العمل يومه الخميس احتجاجا على طريقة تعامل الحكومة مع ملف التغطية الصحية الخاص بهم.

و قرر أطباء القطاع الخاص الإضراب عن العمل احتجاجا على التعريفة الوطنية المرجعية للمساهمة في نظام الحماية الاجتماعية و الذي لم يرق السواد الأعظم من أطباء القطاع الخاص.

و أوضحت التمثيليات المهنية لكل من أطباء العيادات الخاصة و أطباء المصحات الخصوصية أن هذا الإضراب هو خطوة إنذارية أولى للحكومة، و ستعقبها خطوات تصعيدية مسترسلة في حال لم يتم الاستجابة لملفهم المطلبي.

و تعيب تمثيليات أطباء القطاع الخاص على الحكومة تغييب التشاور و التنسيق معهم بخصوص تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية، مطالبين في الوقت ذاته بمراجعة تعريفة المساهمة المرجعية و إعفاء بعض الفئات الطبية بسبب الظروف الصعبة التي يعيشونها خاصة الخريجين الجدد منهم.

ما رأيك؟ المجموع 6 آراء 6 0