حصيلة ثقيلة.. تسجيل 9061 إصابة و22 وفاة جديدة بكورونا
هبة بريس - الرباط
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 9061 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 1.078.002 حالة في المغرب.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 22 حالة وفاة بكورونا ليصل العدد إلى 15.047 .
كما تم التأكد من 5313 حالة شفاء إضافية ليصل التعافي إلى 996.047 حالة.
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2 تعليقات
عناوين الرعب والهلع وهذا ما يجعل الناس ينفرون من التلقيح لانكم بهذه العناوين والمقالات تبينون للناس عدم حيادكم وعدم جدوى التلقيح
ليست ثقيلة ففي الصيف الماضي وصلنا لرقم 12 ألف حالة في اليوم و مع ذلك الأمور غادية كيما هي…. الله يرحم الموتى