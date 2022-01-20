فاس.. إحالة متورطين مبحوث عنهم في 6 قضايا على النيابة العامة
أحالت المصلحة الولائية للشرطة الفضائية بولاية امن فاس، على أنظار النيابة العامة المختصة خلال الأسبوع المنصرم، خمسة أشخاص من بينهم قاصر تتراوح أعمارهم ما بين 16 و 24 سنة، اشتبه تورطهم في قضية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية تنشط في مجال السرقة، مع حيازة دراجة نارية مشكوك في مصدرها، بالإضافة إلى حيازة السلاح الأبيض بدون مبرر قانوني.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيهم قاموا باقتراف عدد من السرقات تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض، و التي استهدفت هواتف محمولة و مبالغ مالية، بالإضافة إلى سلاسل عنقية، حيث كانوا يستغلون خلو الشارع من المارة في تنفيذ عملياتهم الإجرامية، و هو ما جعل العناصر الأمنية المجندة لهذا الغرض إلى مباشرة الأبحاث الميدانية والتحريات التقنية الدقيقة التي أسفرت عن إيقاف المشتبه فيهم الخمسة، و بالتالي وضع حد لنشاطهم الإجرامي.
وقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن حجز دراجة نارية يتم استعمالها من طرف المشتبه فيهم في تنقلاتهم الإجرامية، كما يشتبه في كونها متحصل عليها من عمليات السرقات، أربع هواتف محمولة،أسلحة بيضاء، و مبلغ مالي متحصل عليه من تصريف الأشياء المسروقة، فضلا عن أشياء متحصل عليها من عمليات السرقة ( 03 سلاسل عنقية).
كما أوضحت إجراءات التنقيط المنجزة من طرف مصالح الشرطة بقاعدة بيانات الأمن الوطني الخاصة بالأشخاص المبحوث عنهم، على أن أحد المشتبه فيهم يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني من أجل تكوين عصابة إجرامية مختصة في السرقات تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض، وباستعمال ناقلة ذات محرك، كما أنهم يشكلون موضوع بحث في 06 قضايا جارية يتم البحث والتحري فيها من طرف المصالح الأمنية بولاية أمن فاس.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الراشدين تحت تدابير الحراسة النظرية والقاصر تحت المراقبة الشرطية، رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لرصد وتحديد ظروف وملابسات هذه القضايا.
19 تعليقات
يجب على السلطات القضائية لمدينة فاس ان تتم البحث الدقيق لمحاربة هذه الأفعال اللاخلاقية والقبض عليهم لأجل تنظيف المدينة فاس…
مثل هؤلاء الأشخاص يجب محاكمتهم باقصى عوقبة حتى يكون درسا قاسيا لمن يريد ان يتعدى حدود الله…
يجب على هؤلاء المجرمين البحث الدقيق معهم.من مدبر هذه العملية الإجرامية اللاخلاقية لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
تعتبر مدينة فاس من المدن أكثر انتشارا في الجرائم البشعة حسبي الله ونعم الوكيل …
يجب على السيد الحموشي ان يكثر من المراقبات والأجهزة الأمنية لحماية المواطنين من هؤلاء المفسدين الذين افسدوا المغرب بارتكابهم الجرائم البشعة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
الأمر لايتوقف عند هؤلاء الأشخاص إنما كذالك قلة الأمن في فاس وعدم التهاون الأمني ولكن يجب على السيد الحموشي ان يقوم بتغير طريقة العمل مع هؤلاء الأشخاص المجرمين الذين افسدوا المدينة…
يجب على السلطات القضائية ان تجري البحث الدقيق لمحاربة هذآ الانحراف السلوكي وان تقوم بمحاكمتهم باقصى عوقبة ممكنة..
مثل هؤلاء الأشخاص الإرهابيين الذين نهبوا أموال المواطنين وسلب منهم ذهبهبهم وهواتفهم يجب قطع أيديهم….
يجب متابعة كل المتورطين في هذه الجرائم البشعة والوصول بسرعة إلى رئيس العصابة..لمحاربتهم..
هذه الظاهرة السرقة من طرف الدرجات الناريه كثرة بمدينة فاس وبالاخص في الاحياء الشعبية…لهذا يجب على السلطات الأمنية مراقبتها..
يجب التدخل الفوري لوقف هذه الأفعال اللاخلاقية لمحاربتها حتى لاتعم الفوضى في البلاد..
لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كل هذا راجع إلى البطالة هي التي تؤدي إلى إنتشار الجرائم البشعة والمسبب الحقيقي هو الحكومة التي لم توفر لهم فرص العمل للشباب العاطل……
تحية وتقدير لكل أبطال الأمن الوطني المغربي الذين يقومون بحماية الوطن من هؤلاء المفسدين فالف الف ثقدير واجلال للسلطة الأمنية بمدينة فاس…
يجب محاكمتهم باقصى عوقبة حتى يكون عبرة لمن سولت له نفسه بفعل هذه الأفعال الإجرامية اللاخلاقية…
حسبي الله ونعم الوكيل فيكم لقد خربتم البلاد يجب محاكمتكم بالاشغال الشاقة بدون رحمة ولا شفقة..
يجب المعاملة مع هؤلاء المجرمين بقساوة حتى يدوقوا العذاب..
إذا كانت خطورة على الشرطي عند القبض على المجرم يجب على الحكومة أن ترخص له باستعمال المسدس من أجل حمايته من المجرم.
نحن جد فخور جدا بالامن الوطني المغربي من اجلنا يضحوا للقبض على المجرمين فالف الف ثقدير واجلال وافتخار بهم.
كل ما نطلبه من السيد اخنوش ان يقوم بتكثير الأمن والمراقبة الكاميرات في كل مكان بالاخص مدينة فاس تعرف كثرة الاجرام ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.