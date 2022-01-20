فاس.. إحالة متورطين مبحوث عنهم في 6 قضايا على النيابة العامة

ع محياوي _ هبة بريس

أحالت المصلحة الولائية للشرطة الفضائية بولاية امن فاس، على أنظار النيابة العامة المختصة خلال الأسبوع المنصرم، خمسة أشخاص من بينهم قاصر تتراوح أعمارهم ما بين 16 و 24 سنة، اشتبه تورطهم في قضية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية تنشط في مجال السرقة، مع حيازة دراجة نارية مشكوك في مصدرها، بالإضافة إلى حيازة السلاح الأبيض بدون مبرر قانوني.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيهم قاموا باقتراف عدد من السرقات تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض، و التي استهدفت هواتف محمولة و مبالغ مالية، بالإضافة إلى سلاسل عنقية، حيث كانوا يستغلون خلو الشارع من المارة في تنفيذ عملياتهم الإجرامية، و هو ما جعل العناصر الأمنية المجندة لهذا الغرض إلى مباشرة الأبحاث الميدانية والتحريات التقنية الدقيقة التي أسفرت عن إيقاف المشتبه فيهم الخمسة، و بالتالي وضع حد لنشاطهم الإجرامي.

وقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن حجز دراجة نارية يتم استعمالها من طرف المشتبه فيهم في تنقلاتهم الإجرامية، كما يشتبه في كونها متحصل عليها من عمليات السرقات، أربع هواتف محمولة،أسلحة بيضاء، و مبلغ مالي متحصل عليه من تصريف الأشياء المسروقة، فضلا عن أشياء متحصل عليها من عمليات السرقة ( 03 سلاسل عنقية).

كما أوضحت إجراءات التنقيط المنجزة من طرف مصالح الشرطة بقاعدة بيانات الأمن الوطني الخاصة بالأشخاص المبحوث عنهم، على أن أحد المشتبه فيهم يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني من أجل تكوين عصابة إجرامية مختصة في السرقات تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض، وباستعمال ناقلة ذات محرك، كما أنهم يشكلون موضوع بحث في 06 قضايا جارية يتم البحث والتحري فيها من طرف المصالح الأمنية بولاية أمن فاس.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الراشدين تحت تدابير الحراسة النظرية والقاصر تحت المراقبة الشرطية، رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لرصد وتحديد ظروف وملابسات هذه القضايا.

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