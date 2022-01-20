الوزير السكوري متسائلا: كاين شي حد كيعيش ب1000 درهم?

2022-01-20 / 2:28 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أكد يونس السكوري، وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، على أن الحكومة أصرت على تخصيص راتب شهري مناسب للمستفيدين من برنامج أوراش.

وقال الوزير في الندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، “الحكومة كان بإمكانها تخصص مبلغ 1000 درهم ولا 1200 درهم، مقابل أنها تزيد من عدد من المستفيدين ويوصل لمليون شخص كاع، لكن واش كاين شي حد كيعيش ب1000 درهم شهريا?”

وتابع الوزير أن الحكومة كان هدفها الأول من خلال برنامج أوراش هو ضمان فرص شغل بظروف لائقة للمواطنين، لافتا أن المستفيدين من البرنامج سيخصص لهم راتب شهري يصل ل”السميك”، إضافة إلى تسجيلهم بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب استفادتهم من برامج للتكوين والحصول على شواهد عمل.

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‫4 تعليقات

  2. نعم خطباء جمعة يتقاضون 1000درهم شهريا قد يكفيهم لاسبوع على اكثر تقدير نعم هذا هو الواقع اتمنى ان يعاد النظر فى هذه المنحة الهزيلة

  4. المهم الإنسان عايش باش ما قدرو الله ولكن عند الله المحاسبة راه قارون تحت الارض وزيد اوزيد حتى عند بوزيد هو حتى الوظيفة حددو ليها العمر يعني الموت

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