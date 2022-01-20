الوزير السكوري: “برنامج أوراش مهم وطموح”

هبة بريس - الرباط

أكد يونس السكوري، وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، على أن برنامج أوراش مهم وطموح يسعى إلى استفادة فئة مهمة من المواطنين من فرص شغل.

وقال السكوري في تصريحه بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، “الحكومة التازمات بالبرنامج في اطار معالجة آنية لاشكالية البطالة خاصة بسبب تضرر شريحة كبيرة من المواطنين من جائحة كورونا.”

وأضاف السكوري، أن رئيس الحكومة أشر على هذا البرنامج الاسبوع الماضي، مشيرا الى القيام بجولات في مختلف الجهات لمعرفة حاجيات المواطنين، ومشددا على اتفاق الجميع على مطلب موحد وهو الاستعجال بإطلاق هذا البرنامج.

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