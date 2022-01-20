بايتاس عن الرحلات الخاصة ل”الأثرياء”: “لا أعتقد أن هناك اتجاه تجاري”
هبة بريس - الرباط
علق الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بابتاس، على الخبر الذي تناقلته وسائل اعلام إسبانية حول “تنظيم رحلات خاصة بمبالغ مالية مهمة لدخول المغرب”.
وأكد بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس “الرحلات المنظمة تتم بمجموعة من التراخيص إما إجلاء أو غيره”.
وأضاف بايتاس قائلا “لا أعتقد أن هناك اتجاه تجاري، فجميع الرحلات تتم بناء على معايير دقيقة ومحددة وفي إطار مجموعة من العلاقات مع عدد من الدول”.
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4 تعليقات
دائما هناك اتجاه لاسيادك ايها الدمية ،كلنا نعلم انك انت ومن يسمى رئيس حكومة انكم مجرد دميات في يد اسيادكم .ونعلم انه لا قرار ولا كلمة لكم .
واتحدى من يقول العكس
IL DIT N IMPORTE . IL VAUT MIEUX QU IL SE TAISE CE PAUVRE MINISTRE
إنه يقول ( لا أعتقد) ولا ينفي ذلك إذا ما قيل فهو صحيح. قبل أيام غادر لقجع المغرب متجها الكاميرون. فما ردك عن هذا. أليس هذا إستثناء خاص وزد على ذلك يوميا هناك إستثناء فلا حاجة الإنكار الكل أصبح يعلم ومتيقن.
إننا لا نثق بما بما تريدون إيصاله لنا بطريقتكم الخاصة الحمد لله العولمة لم تترك شيئا ينفلت الكل أصبح مفضوحا 24/س24
الى مغربي
قلت ما يعتقده كل مغربي، ولا اتكلم على الذباب المصفق للباطل، من يشهد شهادة الزور
المغاربة متفقين مائة بالمائة