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بايتاس عن الرحلات الخاصة ل”الأثرياء”: “لا أعتقد أن هناك اتجاه تجاري”

2022-01-20 / 2:09 مساءً
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هبة بريس - الرباط

علق الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بابتاس، على الخبر الذي تناقلته وسائل اعلام إسبانية حول “تنظيم رحلات خاصة بمبالغ مالية مهمة لدخول المغرب”.

وأكد بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس “الرحلات المنظمة تتم بمجموعة من التراخيص إما إجلاء أو غيره”.

وأضاف بايتاس قائلا “لا أعتقد أن هناك اتجاه تجاري، فجميع الرحلات تتم بناء على معايير دقيقة ومحددة وفي إطار مجموعة من العلاقات مع عدد من الدول”.

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تعليق واحد

  1. دائما هناك اتجاه لاسيادك ايها الدمية ،كلنا نعلم انك انت ومن يسمى رئيس حكومة انكم مجرد دميات في يد اسيادكم .ونعلم انه لا قرار ولا كلمة لكم .
    واتحدى من يقول العكس

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