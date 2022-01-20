بايتاس عن حادث “سائحة أكادير”: “هذه أمور تقع في جميع الدول”

هبة بريس - الرباط

تعليقا على حادث مقتل سائحة في مدينة أكادير، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس “عادة لا أعلق على القضايا المعروضة أمام القضاء”.

وأضتف بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس “هذه أمور تقع في جميع الدول ماشي غي فبلادنا، ماشي ظاهرة فالمغرب لكنها حوادث معزولة مرتبطة بوضع نفسي للمتورط في الجريمة.”

وأضاف بايتاس قائلا “بالنسبة للحكومة المهم عندي أن هاد الموضوع واش وصل للظاهرة لكنه ليس ذلك.”

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