مجتمع المغرب يعلن استئناف الرحلات الجوية
الصورة من الارشيف

الحكومة عن فتح الحدود: “هناك لجان تشتغل على الموضوع”

2022-01-20 / 1:30 مساءً
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هبة بريس - الرباط

علق الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عن إمكانية فتح الحدود قريبا وعدم تمديد السلطات لقرار الإغلاق.

وقال بايتاس في الندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، “السيد رئيس الحكومة، ذكر في تصريحه لبراح بوسائل الاعلام العمومية أن هناك لجان تشتغل على هذا الموضوع”

وأضاف بايتاس، أن أخنوش عبر عن تفاؤله أن يكون اتجاه إيجابي في هذا الموضوع قريبا بناءا على توصيات اللجان المعنية.

وأشار ذات المتحدث، الى أهمية القرار في بداية ظهور المتحور أوميكرون على الصعيد الدولي، لجهل الجميع بقدرة هذا المتحور على الفتك والانتشار.

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‫3 تعليقات

  1. أتركوا الناس تعمل ليتحرك الاقتصاد ولا يسكت نهائيا بالسكتة القلبية التي نشم رائحتها خاصة في المدن المعتمدة كليا على السياحة كمراكش مثلا. فاذا قدر الله أن مات البعض بهذه الجائحة فالبعض الآخر سيماشى مع المرض لكن سيكون لديه بما يقتات. الانكماش و غلق كل منافد الرزق سيقتل الجميع. اللهم رحمتك.

  2. أوروبا المنتشر فيها اوميكرون بكثرة فاتحه مجالها الجوي ..الا المغرب ..سبحان الله المغرب دوله فريده من نوعها من جميع النواحي.كله بالعكس

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