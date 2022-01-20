الحكومة عن فتح الحدود: “هناك لجان تشتغل على الموضوع”

هبة بريس - الرباط

علق الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عن إمكانية فتح الحدود قريبا وعدم تمديد السلطات لقرار الإغلاق.

وقال بايتاس في الندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، “السيد رئيس الحكومة، ذكر في تصريحه لبراح بوسائل الاعلام العمومية أن هناك لجان تشتغل على هذا الموضوع”

وأضاف بايتاس، أن أخنوش عبر عن تفاؤله أن يكون اتجاه إيجابي في هذا الموضوع قريبا بناءا على توصيات اللجان المعنية.

وأشار ذات المتحدث، الى أهمية القرار في بداية ظهور المتحور أوميكرون على الصعيد الدولي، لجهل الجميع بقدرة هذا المتحور على الفتك والانتشار.

ما رأيك؟ المجموع 14 آراء 2 12