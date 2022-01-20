أزيد من 285 ألف مغربي منخرطون في الضمان الاجتماعي بإسبانيا

هبة بريس

أظهرت معطيات صادرة عن وزارة الإدماج، الضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية، نشرت اليوم الخميس، أن أزيد من 285 ألف مغربي منخرطون في الضمان الاجتماعي بإسبانيا عند متم دجنبر الماضي.

و يظل المغاربة على رأس جدول ترتيب العمال الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي، الذين يساهمون في الضمان الاجتماعي في إسبانيا بـ 285 ألفا و501 شخصا، يليهم الصينيون (107 ألفا و143).

وبلغ إجمالي عدد الأجانب المنتسبين إلى الضمان الاجتماعي الإسباني مليونين و269 ألفا و806 شخصا عند نهاية العام 2021، أي بزيادة قدرها 191 ألفا و170 شخصا مقارنة بشهر دجنبر 2020.

ومن بين مجموع العمال الأجانب الذين يساهمون في الضمان الاجتماعي الإسباني، ينتسب نحو مليون و478 ألفا و500 شخص لدول خارج الاتحاد الأوروبي و791 ألفا و306 من بلدان الاتحاد.

وبحسب أرقام صادرة عن المعهد الوطني الإسباني للإحصائيات، يستقر حوالي 767 ألفا و180 مغربي بشكل قانوني في إسبانيا إلى غاية فاتح يوليوز 2021، أي بانخفاض قدره 1 في المائة (- 8113 شخص) مقارنة مع فاتح يناير من نفس السنة.

هكذا، يشكل المغاربة أول جالية أجنبية مقيمة بصفة قانونية في إسبانيا.

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