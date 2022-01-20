نقابة :الزيادات المتتالية في أسعار الزيوت والمحروقات ستعمق الأزمة الاجتماعية بالمغرب
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ارتفاع جديد في أسعار الزيوت يثير سخط المواطنين

2022-01-20 / 12:26 مساءً
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هبة بريس - الرباط

تفاجأ عدد من المواطنين، بتسجيل زيادات جديدة في أسعار الزيوت خلال اليومين الأخيرين.

وعرفت جميع أنواع زيوت المائدة، ارتفاعا جديدا في الأسعار تراوحت بين 3 و5 دراهم، حيث وصلت غالبية قنينات “5 لتر” الى بين 90 و 95 درهما.

وفي هذا الصدد، عبر مواطنون عن سخطهم بسبب هذه الزيادات الجديدة في أسعار هذه المادة الغذائية الأساسية والتي تعد الثالثة من نوعها في ظرف زمني وجيز.

واعتبر المواطنون أن هذه الزيادات التي تتزامن والأزمة الاقتصادية التي يعانيها المغاربة بسبب الجائحة تزيد من معاناة فئة عريضة من أبناء الشعب، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل لحماية جيوب المواطنين وإيقاف جشع عدد من الشركات.

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‫8 تعليقات

  3. العقلاء من يهتمون بالصحة يعلمون أن الزيوت النباتية = غير صحية وتسبب الالتهابات بجسم الإنسان. بخصوص خبز المخبزات= الطحين غير مصفي+ الكثير من السكر الابيض المسبب لأمراض السكر ..الخ ومع ذلك الناس تتهافت علي كل هو غير صحي مثل الاكلات السريعة ..الخ اهتموا بحاكم قبل فوات الأوان.

  5. هذه المادة مرتبطة بالسوق الدولي من الاحسن تركها في هذا الوقت او التقليل من استهلاكها فهي اصلا مضرة بصحة الانسان كل ما هو مهدرج غير صحي

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