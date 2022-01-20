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تنسيق بين أمن صفرو وفاس يُطيح ب3 نساء بتهمة سرقة محل لبيع المجوهرات

2022-01-20 / 12:11 مساءً
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ع محياوي _ هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية بصفرو بتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس نهاية الأسبوع المنصرم، من توقيف ثلاث نسوة تتراوح أعمارهن ما بين 27 و 60 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهن في قضية تتعلق بالسرقة من داخل محلات تجارية.

و حسب مصدر هبة بريس، فقد سبق لفرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية بصفرو، ان فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة على خلفية إقدام المشتبه فيهن على سرقة تسع أساور من المعدن الأصفر من داخل محل لبيع المجوهرات بمدينة صفرو، بالإضافة على سرقة ملابس جاهزة من داخل محل تجاري، حيث تمت مباشرة الأبحاث التقنية عن طريق مسح كلي لمكان التدخل من طرف تقني مسرح الجريمة، التي أسفرت عن رفع أثار وعينات تم استغلالها بشكل إيجابي في مجريات البحث.

و أضاف ذات المصدر، أن الإستغلال الجيد للأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة في هذه القضية، مكّن من تشخيص هوية المشتبه فيهن وتوقيفهن بمدينة فاس، فيما أوضحت إجراءات التنقيط المنجزة من طرف مصالح الشرطة بقاعدة بيانات الأمن الوطني الخاصة بالأشخاص المبحوث عنهم، على أن اثنين من المشتبه فيهن تشكلن موضوع مذكرتي بحث على الصعيد الوطني من أجل تكوين عصابة إجرامية والسرقة.

هذا وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهن تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي باشرته فرقة الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضايا، و كذا مدى تورط المعنيات بالأمر في قضايا مماثلة.

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