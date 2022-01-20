تجنيد الأطفال بمخيمات تندوف.. منظمات غير حكومية بإيطاليا تعبر عن سخطها
عبرت شبكة جمعيات الجالية المغربية في إيطاليا عن “سخطها” إزاء التجنيد العسكري للأطفال من طرف ميليشيات “البوليساريو” المسلحة في مخيمات تندوف، بجنوب-غرب الجزائر.
ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية “AISE”، عن الشبكة الجمعوية في بلاغ صحفي، أن “طفلا مجندا كان حاضرا إلى جانب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، أثناء زيارته لمخيمات +البوليساريو+ بتندوف، وذلك بحسب صور نشرت على الإنترنت”.
وأكدت الشبكة الجمعوية أن تجنيد الأطفال واستغلالهم في النزاعات المسلحة يعد “جريمة حرب” تحظرها جميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وكذا بموجب ميثاق الأمم المتحدة، ميثاق حقوق الإنسان، ومعاهدات الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ودعت شبكة جمعيات الجالية المغربية في إيطاليا إلى “اتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد لهذا التجنيد، وحماية الحقوق الأساسية للأطفال، لاسيما الحق في التعليم، والتصدي للظلم في مخيمات تندوف، وإجبار الجزائر على احترام التزاماتها الدولية، ووضع حد لهذه الانتهاكات المرتكبة على أراضيها”.
2 تعليقات
هناك لاجؤون موجودون في سوريا ولبنان والأردن وتركيا والعراق وفي كتير من دولي العالم ولكن كل هده الدول لا تسمح للاجئين بحمل السلاح او القيام باي استفزازات ضد اي دولة الا في دولة الجزاءر هي الوحيدة في العالم التي تسمح للاجئين بحمل السلاح ومهاجمة دول الجوار انطلاقا من أراضيها .متى كان اللاجئون جنودا مجندين ضد دول الجوار في العالم؟؟
هذه صور لمغاربة اطفال جندهم الامن المغربي لغرض اخذ صور على اساس انهم من لاجءين صحراويين