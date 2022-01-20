سليط الضوء بالبرلمان الأوروبي على تجنيد الأطفال
الصورة من الأرشيف

تجنيد الأطفال بمخيمات تندوف.. منظمات غير حكومية بإيطاليا تعبر عن سخطها

2022-01-20 / 11:56 صباحًا
2
هبة بريس

عبرت شبكة جمعيات الجالية المغربية في إيطاليا عن “سخطها” إزاء التجنيد العسكري للأطفال من طرف ميليشيات “البوليساريو” المسلحة في مخيمات تندوف، بجنوب-غرب الجزائر.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية “AISE”، عن الشبكة الجمعوية في بلاغ صحفي، أن “طفلا مجندا كان حاضرا إلى جانب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، أثناء زيارته لمخيمات +البوليساريو+ بتندوف، وذلك بحسب صور نشرت على الإنترنت”.

وأكدت الشبكة الجمعوية أن تجنيد الأطفال واستغلالهم في النزاعات المسلحة يعد “جريمة حرب” تحظرها جميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وكذا بموجب ميثاق الأمم المتحدة، ميثاق حقوق الإنسان، ومعاهدات الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ودعت شبكة جمعيات الجالية المغربية في إيطاليا إلى “اتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد لهذا التجنيد، وحماية الحقوق الأساسية للأطفال، لاسيما الحق في التعليم، والتصدي للظلم في مخيمات تندوف، وإجبار الجزائر على احترام التزاماتها الدولية، ووضع حد لهذه الانتهاكات المرتكبة على أراضيها”.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of عدم استقبال الملك لغوفرين الذي عين نفسه سفيرا.. الحكومة توضح

عدم استقبال الملك لغوفرين الذي عين نفسه سفيرا.. الحكومة…

2022-01-20 / 6:14 مساءً
Photo of الحكومة تصادق على مشروع مرسوم يتعلق ب”تحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة”

الحكومة تصادق على مشروع مرسوم يتعلق ب”تحويل صندوق الضمان…

2022-01-20 / 4:33 مساءً
Photo of مجلس جهة الشرق يعقد لقاءين بإقليمي فجيج وجرادة

مجلس جهة الشرق يعقد لقاءين بإقليمي فجيج وجرادة

2022-01-20 / 3:56 مساءً
Photo of الحكومة تطلع على اتفاق إحداث مقر الاتحاد الإفريقي للشباب بالمغرب

الحكومة تطلع على اتفاق إحداث مقر الاتحاد الإفريقي للشباب…

2022-01-20 / 3:09 مساءً
Photo of قدمه لفتيت.. الحكومة تصادق على مشاريع مراسيم تتعلق بعمليات اقتراض الجماعات الترابية

قدمه لفتيت.. الحكومة تصادق على مشاريع مراسيم تتعلق بعمليات…

2022-01-20 / 3:06 مساءً
Photo of مزور: علامة “موروكو–تيك” تحمل آفاق وتطلعات المغرب في المجال

مزور: علامة “موروكو–تيك” تحمل آفاق وتطلعات المغرب في المجال

2022-01-20 / 2:40 مساءً
Photo of الوزير السكوري متسائلا: كاين شي حد كيعيش ب1000 درهم?

الوزير السكوري متسائلا: كاين شي حد كيعيش ب1000 درهم?

2022-01-20 / 2:28 مساءً
Photo of الوزير السكوري: “برنامج أوراش مهم وطموح”

الوزير السكوري: “برنامج أوراش مهم وطموح”

2022-01-20 / 2:22 مساءً
Photo of الناصيري يسحب مجموعة مشاريع من شركة فازت بصفقات كثيرة في عهد البيجيدي

الناصيري يسحب مجموعة مشاريع من شركة فازت بصفقات كثيرة…

2022-01-20 / 12:36 مساءً
Photo of أخنوش يؤكد: الأغلبية الحكومية منسجمة ومتماسكة

أخنوش يؤكد: الأغلبية الحكومية منسجمة ومتماسكة

2022-01-20 / 11:34 صباحًا

‫2 تعليقات

  1. هناك لاجؤون موجودون في سوريا ولبنان والأردن وتركيا والعراق وفي كتير من دولي العالم ولكن كل هده الدول لا تسمح للاجئين بحمل السلاح او القيام باي استفزازات ضد اي دولة الا في دولة الجزاءر هي الوحيدة في العالم التي تسمح للاجئين بحمل السلاح ومهاجمة دول الجوار انطلاقا من أراضيها .متى كان اللاجئون جنودا مجندين ضد دول الجوار في العالم؟؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق