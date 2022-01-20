أخنوش يؤكد: الأغلبية الحكومية منسجمة ومتماسكة

2022-01-20 / 11:34 صباحًا
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هبة بريس

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الأغلبية الحكومية منسجمة ومتماسكة.

وقال أخنوش، في برنامج خاص بثته القناتان الأولى والثانية، بمناسبة مرور 100 يوم على تنصيب الحكومة، إن الأحزاب الثلاثة المشكلة للأغلبية والتي حازت على قرابة 70 في المائة من مقاعد البرلمان في انتخابات الثامن من شتنبر الماضي، “تشتغل في انسجام تام، على الرغم من كل ما يقال”.

واعتبر أن الحكومة “تضم كفاءات ومكوناتها منسجمة، وهناك رغبة في تحقيق نتائج جيدة، وتنسيق جدي داخل الأغلبية”، مبرزا، في هذا الصدد، أهمية التوقيع على ميثاق الأغلبية.

وبخصوص الانفتاح على أحزاب المعارضة، أوضح أخنوش أن “الأغلبية منفتحة على الأحزاب التي ترغب في الاشتغال معنا، لأننا قمنا بتشكيل حكومة للجميع، أغلبية ومعارضة”.

وقال، في هذا الإطار، “طلبت، مؤخرا، من المعارضة اقتراح بعض الأسماء من أجل تشكيل بعض المجالس، وبأن يساهموا بأطرهم”.

وأضاف أن الظروف شاءت أن يكون مثلا الاتحاد الدستوري والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي في صفوف المعارضة، “لأن المواطن قام بتصويت واضح وينبغي احترام الديمقراطية”، مشيرا إلى أن هذه الأحزاب تمارس، حاليا، دورها في المعارضة في أحسن الظروف.

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