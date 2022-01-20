منظمة الصحة العالمية تحث الدول على رفع قيود السفر الدولية

هبة بريس - وكالات

دعت منظمة الصحة العالمية (WHO) البلدان في جميع أنحاء العالم إلى إزالة أو تخفيف القيود المفروضة على السفر الدولي.

وتعتقد المنظمة أن الإجراءات المتخذة لا تجلب فوائد إضافية وتواصل “تفاقم الضغوط الاقتصادية والاجتماعية”.

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان “فشل ما بعد الاكتشاف والإبلاغ عن قيود السفر لاحتواء سلالة أوميكرون لاحتواء انتشارها الدولي يظهر عدم فاعلية مثل هذه الإجراءات بمرور الوقت، وأن إجراءات مكافحة COVID (ارتداء الأقنعة والاختبار والحجر الصحي والحصول على شهادة التطعيم) يجب أن تستند إلى التقييم والمخاطر وليس تعقيد حياة المسافرين الدوليين”.

كما حثت منظمة الصحة العالمية الدول على الاعتراف بجميع الأدوية التي وافقت عليها المنظمة، مشيرة إلى أن شهادة التحصين لا ينبغي أن تكون الوثيقة الوحيدة التي تسمح للسائحين الأجانب بدخول البلاد.

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