مصرع الممثل الفرنسي “غاسبارد أوليه” إثر حادث تزلج

هبة بريس - وكالات

توفي الممثل الفرنسي غاسبارد أوليه، الذي اشتهر عالميا بلعب دور إيف سان لوران في فيلم “سيرة ذاتية” عام 2014، عن عمر ناهز 37 عاما متأثرا بجراح أصيب بها في حادث تزلج.

جاء ذلك وفق بيان لأسرته أرسله وكيل أعماله إلى وكالة “فرانس برس”.

وقال البيان: “توفي غاسبارد أوليه في حادث تزلج يوم الأربعاء”.

واكتسب أوليه، اهتماما دوليا لأدائه فيلم آكلي لحوم البشر الشهير “Hannibal Rising” (تمرد هانيبال)، كما كان له دورا رائدا في مسلسل “Moon Knight” (فارس القمر)، الأمريكي من إنتاج شركة Marvel Television.

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