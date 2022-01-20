الجزائر.. تعليق الدراسة في المدارس ل10 أيام لمواجهة كورونا

هبة بريس - وكالات

قرر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أمس الأربعاء، تعليق الدراسة لمدة 10 أيام في المدارس، بداية من اليوم.

ونقلت صحيفة النهار، صباح اليوم الخميس، عن بيان لمصالح رئاسة الجمهورية أن الرئيس تبون قد ترأس اجتماعا لتقييم الوضع الوبائي في البلاد، على خلفية التفشي السريع للإصابات بفيروس كورونا “كوفيد -19″، خاصة في المدارس.

وأمر تبون بتعليق الدراسة لمدة 10 أيام في الأطوار التعليمية الثلاثة (الابتدائي، المتوسط، والثانوي)، بداية من الخميس، الموافق العشرين من يناير 2022، وترك قرار غلق الجامعات إلى مسؤولي المؤسسات والمراكز الجامعية، مع مراعاة مواعيد الامتحانات وإمكانية إعادة برمجتها للطلبة.

وجاء في بيان الرئاسة الجزائرية ضرورة تشديد الرقابة على القادمين على متن رحلات جوية من الخارج، وبحث إمكانية اللجوء إلى تخفيض عدد الرحلات الجوية من الخارج في حالة الضرورة.

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