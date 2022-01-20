المغرب يستضيف اجتماعا لمنظمة التعاون الإسلامي

هبة بريس

تحتضن مدينة الرباط في الثامن من فبراير المقبل الاجتماع الـ 20 للمستشارين الاقتصاديين لسفارات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المعتمدة بالمغرب، وذلك بمبادرة من المركز الإسلامي لتنمية التجارة.

وأوضح المركز أن هذا الاجتماع، الذي يندرج في إطار الاتصالات المنتظمة للمركز الإسلامي لتنمية التجارة مع سفارات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المعتمدة بالمغرب، يعد فرصة لعرض آخر تطورات التجارة بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتأثير جائحة كورونا على اقتصاديات منظمة التعاون الإسلامي، والاستراتيجية الجديدة للمركز الإسلامي لتنمية التجارة للفترة الممتدة ما بين 2022-2025.

وأضاف المصدر ذاته، أنه خلال هذا الاجتماع، سيتم كذلك تقديم معارض المركز الإسلامي لتنمية التجارة، ومنتديات، ومؤتمرات، وندوات، ولقاءات B2B لعام 2022، فضلا عن المعلومات التجارية (“تنيك” الذكاء الاستراتيجي، التجاريس)، فضلا عن المفاوضات التجارية متعددة الأطراف (SPC-OCI, OMC).

وسيشهد هذا الاجتماع، الذي ستنظمه أطر من المركز الإسلامي لتنمية التجارة وشركائه من السنغال وباكستان والمملكة العربية السعودية، والمغرب، وتونس، والبحرين، والإمارات العربية المتحدة، والكوت ديفوار، مشاركة ممثلين عن عدة مصالح وزارية من المغرب، ومن المكتب الإقليمي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في الرباط، ومعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية، والمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة(إيسيسكو).

كما سيعرف الاجتماع، مشاركة ممثلين عن وكالة بيت مال القدس الشريف، والمكتب الإقليمي الفرعي للجنة الاقتصادية لإفريقيا في شمال إفريقيا -الرباط ، والأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي، والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، إضافة إلى ممثلين عن الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، و المعهد المغربي للتقييس و “بورتنيت ” و”دار الصانع”.

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