البرتغال تسمح لمصابي كورونا بمغادرة المنزل للتصويت

هبة بريس ـ وكالات

أعلنت الحكومة البرتغالية أنها ستتيح للناخبين المصابين بكورونا، الخروج من عزلتهم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المزمعة في الـ30 من يناير الحالي.

وأوصت الحكومة الأشخاص المصابين بكورونا بمغادرة منازلهم والذهاب إلى مراكز الاقتراع ما بين الساعة السادسة والسابعة مساء.

وحثت وزيرة الداخلية فرانسيسكا فان دونيم، هؤلاء الأفراد على عدم الحضور إلى مراكز الاقتراع قبل تلك الساعة على الرغم من أن التصويت خلال تلك الفترة الزمنية ليس إلزاميا.

وقالت: “نحن بحاجة إلى ميثاق اجتماعي يسمح للجميع بالتصويت بأمان”، داعية المصابين بكورونا إلى عدم استخدام وسائل النقل العام ولكن بدلا من ذلك الذهاب مشيا أو استخدام سياراتهم الخاصة.

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