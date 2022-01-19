أخنوش : لم يعد مسموحا بتأجيل أزمة صناديق التقاعد
هبة بريس ـ الرباط
اخطر رئيس الحكومة عزيز أخنوش المغاربة بالقول ” صناديق التقاعد أصحبت على حافة الإفلاس”
واضاف في لقاء له بالإعلام العمومي أنه لم يعد مسموحا بتأجيل إصلاح نظام التقاعد إلى ما بعد الولاية الحالية”
وقال“أزمة التقاعد كانت تورثها كل حكومة للتي تليها، وهذه آخر ولاية حكومية في الأزمة، لأنه إذا لم نتدخل سيعرف نظام التقاعد الإفلاس التام سنة 2028″.
وشدد على أن الحكومة عازمة على إصلاحه قبل نهاية ولايتها رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر منها المغرب
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8 تعليقات
وكيف ستصلحون هذه الصناديق يا سي رئيس الحكومة؟!!هل باسترجاع الاموال المنهوبة وتقديم الفاسدين للعدالة ام بالدهاب مباشرة الى جيوب الموضفين؟
يا ترى ما الذي عرقل إصلاح صندوق التقاعد في الحكومتين السابقتين و قد كنت من مكوناتها بل نافد فيهما وراء الستار.
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الوزير
لايمكن اصلاح التقاعد على حساب الموظف ومكتسباته سواء المادية اوالصحية
وعليه يجب مراجعة من خلال إلغاء سن 63والعودة الي 60سنة او اقل لان المردودية مرتبطة بالصحة البدنية والنفسية
وثانيا لايمكن خلق توازن دون العودة إلى الرفع من مستوى التوظيف والتشبيب
ثالثا ان القانون لايسري باثر رجعي الا اذا كان فيه منفعة للموظف ولا يمس بمكتسباته
صندوق التقاعد .الحائط القصير الذي يسهل الصعود عليه وإفراغه من محتواه لإنعاش صندوق السياحة والرياضة .لاحول ولا قوة إلا بالله
الإصلاح يكون بارجاع الأموال المأخوذة من الصندوق ومحاسبة أخذها وأخيرا أن تأدي الدولة مساهمتها المفروضة بالقانون. أما المواطن دائما يساهم شهريا ومجبرا في الصندوق.
السؤال كيف ؟
أما إصلاحه فإلزامي و ضروري لتفادي أزمة الجياع.
و الاصلاح عليه ان لا يمر عبر الدراويش و المساكين و الفقراء من الشعب كما تعودنا دائما في جل الاصلاحات.
المتقاعد يتقاض اجرا لا يتماشى مع زيادة الاسعار فهو لا محالة ذاهب إلى الفقر..؟..
الإصلاح بالنسبة لكم سيكون طبعا بالإجهاز على مزيد من حقوق الموظفين