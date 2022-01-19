أخنوش : لم يعد مسموحا بتأجيل أزمة صناديق التقاعد

هبة بريس ـ الرباط

اخطر رئيس الحكومة عزيز أخنوش المغاربة بالقول ” صناديق التقاعد أصحبت على حافة الإفلاس”

واضاف في لقاء له بالإعلام العمومي أنه لم يعد مسموحا بتأجيل إصلاح نظام التقاعد إلى ما بعد الولاية الحالية”

وقال“أزمة التقاعد كانت تورثها كل حكومة للتي تليها، وهذه آخر ولاية حكومية في الأزمة، لأنه إذا لم نتدخل سيعرف نظام التقاعد الإفلاس التام سنة 2028″.

وشدد على أن الحكومة عازمة على إصلاحه قبل نهاية ولايتها رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر منها المغرب

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