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أخنوش للمغاربة : جواز التلقيح سيظل ساريا

2022-01-19 / 11:06 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في لقاء خاص مع الإعلام العمومي تزامنا مع مرور 100 يوم من عمر حكومته ان ” إن متحور أوميكرون من فيروس كوفيد 19 دخل جل البيوت المغربية نظرا لسرعة انتشاره”

وطالب أخنوش من المغاربة بالإقبال على التلقيح، مشيرا إلى أن من تلقي الجرعات الثلاث من اللقاح فعال في مواجهة المتحور ويجعل أعراض الإصابة “خفيفة”.

وعن إمكانية تشديد القيود بسبب تفشي فيروس كورونا، قال إن السلطات تؤكد على التلقيح “وليس هناك قيود”، مشددا على أن قرار إلزامية جواز التلقيح لدخول الأماكن العمومية “سيظل ساري المفعول.. لأنه يحمي صحة المواطنين”.

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