عبد اللطيف معزوز يستقبل مكتب دائرة الصداقة المغرب-إسرائيل

2022-01-19 / 10:21 مساءً
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هبة بريس ـ و م ع

استقبل رئيس مجلس جهة الدار البيضاء-سطات السيد عبد اللطيف معزوز، مطلع الأسبوع الجاري، مكتب دائرة الصداقة المغرب-إسرائيل.

وذكر بلاغ لدائرة الصداقة المغرب-إسرائيل، اليوم الأربعاء، أن رئيس الدائرة، غابرييل بانون، استعرض بهذه المناسبة أهداف هذه المؤسسة ومحاور عملها لسنة 2022.

من جانبه، سلط السيد معزوز الضوء على إمكانات التعاون والشراكة التي سيفتحها برنامج التنمية الجهوية، الذي سيكون جاهزا عند متم هذا الفصل الأول من السنة.

وتم، بهذه المناسبة، تحديد سبل للتعاون لاسيما في مجالات البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وغيرها، والتي يمكن أن تجمع بين المهارات الجامعية المغربية والمعاهد العليا المتخصصة الإسرائيلية.

وعلاوة على السيدان بانون ومعزوز، شارك في هذا اللقاء كل من السادة نعيم جسوس، متصرف الدائرة، وجاك كنافو، نائب الرئيس، ومحمد برادة، متصرف، وأسماء بلقزيز، نائبة رئيس الجهة، ومصطفى السحيمي، الكاتب العام للدائرة.

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