البيجيدي : تجول المختلين العقليين بشوارع المدن يهدد الأمن والطمأنينة
هبة بريس ـ الرباط
نبّهت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، لخطورة بقاء المختلين عقليا والمرضى النفسيين، في شوارع المدن، على حياة المواطنين المغاربة والأجانب، وعلى الأمن العام.
وقالت المجموعة في سؤال شفوي آني، وجهته لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، إن شوارع المدن المغربية، وخاصة الكبرى والمتوسطة، تعرف انتشارا للمختلين العقليين، والمرضى النفسيين، الذين تسببوا في حوادث اعتداء خطيرة، هددت حياة المعتدى عليهم.
واعتبرت المجموعة في سؤالها الذي وقعه رئيسها عبد الله بووانو، أن هذه الظاهرة تشوش على جهود إشاعة الأمن والطمأنينة في البلاد، وتشوه سمعة السياحة في بعض المدن، مطالبة بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الحكومة لمعالجة ظاهرة بقاء وتجول المختلين العقليين والمرضى النفسيين بشوارع مدن المملكة.
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2 تعليقات
حزب المصباح ألم يتراس الحكومة عشر سنوات فلماذا لم يهتمو بالصحة النفسية؟ فليتفضل أحد أعضاء هذا الحزب بالجواب مشكور
مداخلة في الصميم و مهمة من حزب العدالة كيف يعقل أن يجول المختلين و المرضى النفسيين في الشوارع دون حسيب و لا رقيب مع العلم ان هده الفئة تمتل خطرا كبيرا على سكان البلد و الاجانب ايضا و تدمر مستقبل السياحة في المغرب ب حيت أن الكتير من السياح الفرنسيين و البلجكيين قرروا عدم العودة للمغرب خوفا على سلامتهم،متل ما وقع للساىحة البلجيكية في اكادير قبل يومين التي تعرضت لهجوم من مريض نفسي كان معتقلا و اطلق صراحة