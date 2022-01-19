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البيجيدي : تجول المختلين العقليين بشوارع المدن يهدد الأمن والطمأنينة

2022-01-19 / 10:11 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

نبّهت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، لخطورة بقاء المختلين عقليا والمرضى النفسيين، في شوارع المدن، على حياة المواطنين المغاربة والأجانب، وعلى الأمن العام.

وقالت المجموعة في سؤال شفوي آني، وجهته لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، إن شوارع المدن المغربية، وخاصة الكبرى والمتوسطة، تعرف انتشارا للمختلين العقليين، والمرضى النفسيين، الذين تسببوا في حوادث اعتداء خطيرة، هددت حياة المعتدى عليهم.

واعتبرت المجموعة في سؤالها الذي وقعه رئيسها عبد الله بووانو، أن هذه الظاهرة تشوش على جهود إشاعة الأمن والطمأنينة في البلاد، وتشوه سمعة السياحة في بعض المدن، مطالبة بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الحكومة لمعالجة ظاهرة بقاء وتجول المختلين العقليين والمرضى النفسيين بشوارع مدن المملكة.

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