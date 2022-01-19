الداخلة :حمالات أمنية تسفر عن توقيف 5 أشخاص في قضايا مختلفة

هبة بريس-أشعبان لحبيب

بعد التعليقات الأمنية التي عممتها ولاية أمن الجهات الجنوبية الثلاث بالعيون، إلى مختلف المناطق الأمنية التابعة لها وكذا مختلف المصالح، والرامية إلى تكثيف الحملات الأمنية من أجل توقيف المبحوث عنهم على الصعيد الوطني في مختلف القضايا، وعلى ضوء هذه التوجيهات تمكنت المصالح الأمنية التابعة للأمن الجهوي بمدينة الداخلة، خلال 24 ساعة الماضية، من توقيف خمسة أشخاص للاشتباه في تورطهم في قضايا إجرامية مختلفة، فالأول يشتبه تورطه في قضية تتعلق بالتحرش الجنسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي والعلاقات الجنسية الغير الشرعية.

أما بخصوص الثاني فقد تم إيقافه لاشتباه تورطه في قضية تتعلق بالسرقة مع الضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض، والثالث مبحوث عنه على الصعيد الوطني لفائدة الدرك الملكي بإقليم الصويرة من أجل السرقة، فيما الرابع مبحوث عنه على الصعيد الوطني من أجل إهمال الأسرة، الموقوف الخامس مبحوث عنه وطنيا من أجل خيانة الأمانة.

يضيف المصدر الأمني، أنه تم إخضاع أربعة من الموقوفين لتدابير الحراسة النظرية، لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما أحيل الخامس على مصالح الدرك الملكي، لأجل ترحيليه إلى سرية الدرك الملكي بمدينة الصويرة وذلك للاختصاص.

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