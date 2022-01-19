برنامج “أوراش”.. أهم مخرجات اجتماع لجنة القيادة
هبة بريس
في ما يلي أهم مخرجات الاجتماع الأول للجنة القيادة الخاصة ببرنامج “أوراش”، التي عقدت اليوم الأربعاء بالرباط:
-التأشير على آلية تفعيل البرنامج؛
– المصادقة على مختلف دلائل اللجان الجهوية والإقليمية، وكذا مختلف الاتفاقيات التي سيتم التوقيع عليها مع المجالس الجماعية؛
– التوقيع على اتفاقية مهمة مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات، تحدد أوجه كل إنفاق على حدة؛
-التوقيع على دليل إجرائي يحدد معايير المدفوعات والنفقات وعلاوات التشغيل المنصوص عليها في المكون الثاني من البرنامج؛
-اعتزام وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، القيام بزيارة لإقليم المضيق-الفنيدق، في إطار جولة ستشمل كل الأقاليم التي تستهدفها المرحلة الأولى من البرنامج.
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