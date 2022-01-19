برنامج “أوراش”.. أهم مخرجات اجتماع لجنة القيادة

2022-01-19 / 9:11 مساءً
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هبة بريس

في ما يلي أهم مخرجات الاجتماع الأول للجنة القيادة الخاصة ببرنامج “أوراش”، التي عقدت اليوم الأربعاء بالرباط:

-التأشير على آلية تفعيل البرنامج؛

– المصادقة على مختلف دلائل اللجان الجهوية والإقليمية، وكذا مختلف الاتفاقيات التي سيتم التوقيع عليها مع المجالس الجماعية؛

– التوقيع على اتفاقية مهمة مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات، تحدد أوجه كل إنفاق على حدة؛

-التوقيع على دليل إجرائي يحدد معايير المدفوعات والنفقات وعلاوات التشغيل المنصوص عليها في المكون الثاني من البرنامج؛

-اعتزام وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، القيام بزيارة لإقليم المضيق-الفنيدق، في إطار جولة ستشمل كل الأقاليم التي تستهدفها المرحلة الأولى من البرنامج.

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