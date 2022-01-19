نشطاء يطالبون من أمام البرلمان الأوروبي بالإفراج عن الصحفيين والمعتقلين السياسيين بالمغرب

2022-01-19 / 8:30 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

نظم نشطاء مغاربة، صباح اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين بالمغرب.

وعرفت الوقفة رفع شعارات تطالب الدولة باحترام حقوق الإنسان والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ونشطاء حراك الريف .

الوقفة التي شاركت فيها عدد من الجمعيات المغربية بفرنسا دعت السلطات المغربية كذلك بالإفراج عن الناشط نور الدين العواج، الذي جرى اعتقاله مباشرة بعد انتهاء وقفة احتجاجية تضامنية مع الريسوني والراضي، أمام محكمة الاستنئاف بالدار البيضاء شهر يونيو الماضي، وأدين بتهمة “إهانة المؤسسات الدستورية وإهانة هيئات منظمة والتحريض على ارتكاب جناية”، والناشطة فاطمة الزهراء ولد بلعيد الملقبة ب “سيمان”، المتابعة في حالة سراح.

وتمت المطالبة بالافراج عن جميع المعتقلين السياسيين والرأي من بينهم الصحفيين عمر الراضي وسليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين ومعتقلي حراك الريف.

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