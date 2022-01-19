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طانطان ..تفكيك شبكة تنشط في الإتجار بالبشر و الهجرة الغير الشرعية

2022-01-19 / 7:40 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة طانطان، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الأربعاء19 يناير 2022 من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في تنظيم عمليات الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن العمليات الأمنية المنجزة في إطار هذه القضية، قد مكنت من توقيف ثلاثة منظمين وخمسة مشاركين في إرتكاب هذه الأفعال الإجرامية، فضلا عن ضبط ثمانية مرشحين للهجرة غير المشروعة ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وأضاف المصدر ذاته، أن إجراءات التفتيش قد أسفرت عن العثور بحوزة المشتبه فيهم على سيارتين تحملان لوحات ترقيم مزورة، وقارب مطاطي، وسترة للنجاة، وستة إطارات مطاطية، وكيلوغرام و310 غراما من مخدر الشيرا، وأربعة أسلحة بيضاء من أحجام مختلفة، فضلا عن مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وأكدت المصادر ذاتها، إلى أنه قد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم المتورطين في تنظيم عملية الهجرة غير الشرعية والمشاركة في ذلك، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع امتدادات وارتباطات هذه القضية على الصعيدين الوطني والدولي.

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