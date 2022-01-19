الإنتربول يطلب من الإمارات تسليم تاجر أسلحة هارب وصديق ملك سابق

2022-01-19 / 7:20 مساءً
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هبة بريس ـ و كالات

طلب الإنتربول من أبو ظبي اعتقال تاجر أسلحة هارب وصديق قديم للملك الإسباني السابق خوان كارلوس الأول، بعد أن شوهدا معا في العاصمة الإماراتية.

وأصدرت محكمة في مدريد مذكرة توقيف بحق رجل الأعمال اللبناني الإسباني عبد الرحمن الأسير في عام 2019، بعد أن تغيب عن جلسات استماع في قضية تهرب ضريبي.

ويعتقد أنه مدين لإسبانيا بنحو 17 مليون دولار من الضرائب غير المسددة ويواجه ثماني سنوات في السجن وغرامة كبيرة.

وذكرت صحيفة “الباييس” أن الرجل البالغ من العمر 71 عاما شوهد مرات عديدة في الأشهر الماضية بصحبة خوان كارلوس في مقر إقامته في أبو ظبي.

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