الفـيـدر الـيـة الوطنية لنقابات صيـادلـة المغـرب تخرج عن صمتها

محمد منفلوطي_ هبة بريس

أكد بلاغ صادر عن الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، (أكد) أن الاختلالات التي شهدها سوق التموين بين المختبرات والموزعين وصيادلة الصيدليات في الفترة الاخيرة، لاعلاقة باختفاء للأدوية، بل هو انقطاع مخزون لبعض العلامات والاسماء التجارية دون اختفاء كلي لنفس الأدوية بعلامات وأسماء تجارية منافسة ، إذ أن المادة الفعالة المتضمنة في الدواء المنقطع مخزونه وكذا الجرعات والتركيزات المطابقة لعلامات تجارية أخرى متواجدة في رفوف الصيدليات، وأمام الإقبال الكبير على هاته العلامات التجارية، كان يمكن حل المشكل ببساطة بتطبيق الصيادلة لحق الاستبدال الذي لا يمنعه القانون اصلا، بل يحتاج لإجراءات موازية مثل إخراج سجل الادوية الجنيسة للوجود من أجل تسهيل تطبيقه و خلق آليات لدى مؤسسات الضمان الصحي للتعويض عن المادة الفعالة ذات نفس الجرعة والتركيز والشكل الصيدلاني بدل التعويض عن الاسم التجاري .

وأضاف البلاغ الذي توصلت هبة بريس بنسخة منه، أن حق الاستبدال حق دولي ممارس من طرف عدة دول متقدمة وذلك وفق القوانين الجاري بها العمل ، وقد بينت الجائحة ضرورة تطبيقه، وذلك لضمان تداوي المواطنين المحتاجين للعلاج من جهة و من اجل تشجيع الادوية الجنيسة من جهة أخرى مع التأكيد على احترام اختصاصات الأطباء في تشخيص الأمراض واختيار المادة الفعالة وجرعتها المناسبة حيث أن مصلحة المريض لا تتعلق بالاسم التجاري للدواء الموصوف بل بالمادة الفعالة المتواجدة في الأدوية المرخصة من طرف وزارة الصحة بعد دراسات الفعالية و التكافؤ الحيوي لكل الأدوية الجنيسة.

وأضاف البلاغ، أن حق الاستبدال سيمكننا لا محالة من تجاوز مثل هاته المشاكل والمواقف المتكررة، و سيمكن المواطن من ولوج أفضل ،سريع و مستمر للدواء. لذلك نهيب بالوزارة الوصية وبكل الشركاء الاسراع من أجل إخراجه للوجود و تنزيل مقوماته العملية و العلمية، خصوصا ونحن على أبواب التغطية الصحية الشاملة لكل المغاربة طبقا للتوجيهات الملكية السامية.

وحذر البلاغ، من أن سمعة المغرب على المحك في جوار مليء بالعداوة و أي مزايدات يستغلها أعداء المملكة من أجل تسفيه المجهودات المبذولة والاساءة لصورة البلاد ، إذ كيف يعقل ان نعلن عن اختفاء ادوية البروتوكول الصحي لمواجهة الوباء في أوج موجة ثالثة ،نتمنى ان تكون الأخيرة بإذن الله، في حين أن الواقع عكس ذلك وليس بالحدة التي يسوق لها البعض على حد وصف البلاغ.

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