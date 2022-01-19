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من جديد.. تأجيل محاكمة زيّان إلى شهر فبراير المقبل

2022-01-19 / 6:58 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

قررت المحكمة الابتدائية، اليوم الأربعاء، تأجيل النظر في ملف المحامي والوزير السابق، محمد زيان، إلى الثاني من شهر فبراير المقبل، بسبب إصابة أحد أعضاء هيأة الحكم بفيروس كورونا.

ويتابع زيان بـ11 تهمة، وهي كالتالي المشاركة في الخيانة الزوجية، المشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني، تهريب مجرم من البحث ومساعدته على هروب، التحرش الجنسي، التحريض على خرق الطوارئ الصحية عن طريق أقوال منشورة، إهانة هيئات منظمة، بث ادعاءات ووقائع كاذبة ضد المرأة بسبب جنسها،

ويتابع ايضا بتهمة بث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بالأشخاص عن طريق أقوال منشورة على دعامات إلكترونية، المشاركة في الخيانة الزوجية، المشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك، إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم.

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