الصورة من الارشيف

هيئة حقوقية : إسقاط الأمازيغية يهدد مستقبل المغرب

2022-01-19 / 6:42 مساءً
6
هبة بريس ـ الرباط

شددت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان على ضرورة إعلان رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا، لما يمثله من دليل على أن الشعب المغربي معتز بالأمازيغية كلغة وحضارة بما تمثله من أوجه التعدد والغنى الذي تعرفه الهوية المغربية، وبما تمثله من امتداد للأمة في التاريخ، على حد تعبيرهم.

وقالت الهيئة الحقوقية المغربية في بيان لها ” إن تخليد ذكرى رأس السنة الأمازيغية “لا يتعلق بمسألة احتفالية عابرة، بل بلحظة اعتراف وتأكيد على بعد هام من أبعاد الهوية الحضارية المغربية”

وأكدت الهيئة الحقوقية على “خطورة سياسة التسويف والمماطلة والرهان على الزمن لإضعاف المطالب الثقافية الأمازيغية”. معتبرة أن ذلك “يمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية تهدد البلاد مستقبلاً بالسقوط في دوامة فارغة تسيء إلى المجهود الجماعي الذي أنفقه المغاربة لجعل موضوع الهوية المتعددة سنداً للوحدة والنهوض الحضاري والتاريخي للأمة المغربية”.

وطالبت الهيئة في البيان “بتنظيم مناظرة لتقييم وضعية تدريس الأمازيغية في المدرسة المغربية، إذ يشكل الفشل الحاصل في تدريس اللغة الأمازيغية عنواناً صارخاً على عدم الجدية في كل ما يتعلق بموضوع الأمازيغية لأن التعليم هو المدخل الوحيد لتأمين الأمازيغية وحمايتها من الاندثار”.

وشددت على ضرورة احترام القوانين التنظيمية ذات الصلة بالأمازيغية في كل ما يتعلق بالحياة العامة وذلك باعتماد اللغة الأمازيغية في جميع الوثائق الرسمية وعلى رأسها الوثائق المتعلقة بالهوية مثل بطاقة الهوية.

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of عبد اللطيف معزوز يستقبل مكتب دائرة الصداقة المغرب-إسرائيل

عبد اللطيف معزوز يستقبل مكتب دائرة الصداقة المغرب-إسرائيل

2022-01-19 / 10:21 مساءً
Photo of البيجيدي : تجول المختلين العقليين بشوارع المدن يهدد الأمن والطمأنينة

البيجيدي : تجول المختلين العقليين بشوارع المدن يهدد الأمن…

2022-01-19 / 10:11 مساءً
Photo of الداخلة :حمالات أمنية تسفر عن توقيف 5 أشخاص في قضايا مختلفة

الداخلة :حمالات أمنية تسفر عن توقيف 5 أشخاص في…

2022-01-19 / 9:28 مساءً
Photo of برنامج “أوراش”.. أهم مخرجات اجتماع لجنة القيادة

برنامج “أوراش”.. أهم مخرجات اجتماع لجنة القيادة

2022-01-19 / 9:11 مساءً
Photo of نشطاء يطالبون من أمام البرلمان الأوروبي بالإفراج عن الصحفيين والمعتقلين السياسيين بالمغرب

نشطاء يطالبون من أمام البرلمان الأوروبي بالإفراج عن الصحفيين…

2022-01-19 / 8:30 مساءً
Photo of وكالات أجنبية تندد بوجود أطفال – جنود في صفوف “البوليساريو “

وكالات أجنبية تندد بوجود أطفال – جنود في صفوف…

2022-01-19 / 8:10 مساءً
Photo of طانطان ..تفكيك شبكة تنشط في الإتجار بالبشر و الهجرة الغير الشرعية

طانطان ..تفكيك شبكة تنشط في الإتجار بالبشر و الهجرة…

2022-01-19 / 7:40 مساءً
Photo of الفـيـدر الـيـة الوطنية لنقابات صيـادلـة المغـرب تخرج عن صمتها

الفـيـدر الـيـة الوطنية لنقابات صيـادلـة المغـرب تخرج عن صمتها

2022-01-19 / 7:11 مساءً
Photo of من جديد.. تأجيل محاكمة زيّان إلى شهر فبراير المقبل

من جديد.. تأجيل محاكمة زيّان إلى شهر فبراير المقبل

2022-01-19 / 6:58 مساءً
Photo of فرنسا تنظم رحلتين لإجلاء العالقين في المغرب‎‎

فرنسا تنظم رحلتين لإجلاء العالقين في المغرب‎‎

2022-01-19 / 6:30 مساءً

‫6 تعليقات

  1. هذه المنظمات الحقوقية هي ليست بخقوقيةوانما وانما هي تخوض في الماء العكر من اجل اهداف ومصالحها الشخصية وهي حد بعيدة عن الدفاع عن حقوق الإنسان

  2. المغاربة اليوم اصبحوا واعين بخصوصيتهم الأمازيغية التي حباهم الله و ميزهم بها على العالمين و لهدا لا يمكن لهم التفريط في اللغة الامازبغية التي اصبحت اللغة الرسمية للبلاد إلى جانب اللغة العربية بحيت ان المغرب هو اللغة الأمازيغية واللغة الأمازيغية هي المغرب لا يمكن التفريق بينهما.

  5. إن تخليد والاحتفال بالسنة الأمازيغية وإعلان ذلك اليوم عطلة، من شأنه أن يقوي الذاكرة الجماعية للمغاربة ويعزز التماسك المغربي واللحمة المغربية للتصدي لكل مناورات الأعداء ضد المملكة الشريفة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق