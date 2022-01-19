الصورة تعبرية

فرنسا تنظم رحلتين لإجلاء العالقين في المغرب‎‎

2022-01-19 / 6:30 مساءً
0
هبة بريس ـ الرباط

أعلنت السفارة الفرنسية في الرباط، بالتعاون مع السلطات المغربية، عن تنظيم رحلتين بحريتين، من أجل السماح للفرنسيين والمواطنين الأوروبيين والمقيمين الدائمين في فرنسا بالعودة إلى ديارهم.

وجاء في بيان للسفارة “الرحلة الأولى ستنطلق اليوم الأربعاء، والثانية يوم الاثنين 24 يناير الجاري من ميناء طنجة المتوسط صوب ميناء مارسيليا”.

ووفقا لبيان السفارة، فإن “السلطات الفرنسية ليست مسؤولة، بأي حال من الأحوال، عن السياسة التجارية والتسعيرية للشركات الخاصة التي ستقوم بالرحلتين”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of طانطان ..تفكيك شبكة تنشط في الإتجار بالبشر و الهجرة الغير الشرعية

طانطان ..تفكيك شبكة تنشط في الإتجار بالبشر و الهجرة…

2022-01-19 / 7:40 مساءً
Photo of الفـيـدر الـيـة الوطنية لنقابات صيـادلـة المغـرب تخرج عن صمتها

الفـيـدر الـيـة الوطنية لنقابات صيـادلـة المغـرب تخرج عن صمتها

2022-01-19 / 7:11 مساءً
Photo of من جديد.. تأجيل محاكمة زيّان إلى شهر فبراير المقبل

من جديد.. تأجيل محاكمة زيّان إلى شهر فبراير المقبل

2022-01-19 / 6:58 مساءً
Photo of هيئة حقوقية : إسقاط الأمازيغية يهدد مستقبل المغرب

هيئة حقوقية : إسقاط الأمازيغية يهدد مستقبل المغرب

2022-01-19 / 6:42 مساءً
Photo of تأجيل النظر في تعليق مؤتمر الاتحاد الاشتراكي

تأجيل النظر في تعليق مؤتمر الاتحاد الاشتراكي

2022-01-19 / 6:16 مساءً
Photo of كورونا بالمغرب.. أزيد من 3.9 ملايين ملقح بالجرعة الثالثة

كورونا بالمغرب.. أزيد من 3.9 ملايين ملقح بالجرعة الثالثة

2022-01-19 / 5:50 مساءً
Photo of مسجلة تراجعا.. نسبة ملء سدود جهة البيضاء-سطات بلغت 43,54%

مسجلة تراجعا.. نسبة ملء سدود جهة البيضاء-سطات بلغت 43,54%

2022-01-19 / 5:28 مساءً
Photo of مجلس الشامي يوصي بضمان “أنترنت عالي الصبيب” لكافة المغاربة

مجلس الشامي يوصي بضمان “أنترنت عالي الصبيب” لكافة المغاربة

2022-01-19 / 4:58 مساءً
Photo of صادم.. تسجيل 9355 إصابة و13 وفاة جديدة بكورونا

صادم.. تسجيل 9355 إصابة و13 وفاة جديدة بكورونا

2022-01-19 / 4:37 مساءً
Photo of إلباييس: المغرب يفتح أجوائه ل”الأثرياء” وأصحاب الطائرات الخاصة

إلباييس: المغرب يفتح أجوائه ل”الأثرياء” وأصحاب الطائرات الخاصة

2022-01-19 / 3:03 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق