فرنسا تنظم رحلتين لإجلاء العالقين في المغرب‎‎

هبة بريس ـ الرباط

أعلنت السفارة الفرنسية في الرباط، بالتعاون مع السلطات المغربية، عن تنظيم رحلتين بحريتين، من أجل السماح للفرنسيين والمواطنين الأوروبيين والمقيمين الدائمين في فرنسا بالعودة إلى ديارهم.

وجاء في بيان للسفارة “الرحلة الأولى ستنطلق اليوم الأربعاء، والثانية يوم الاثنين 24 يناير الجاري من ميناء طنجة المتوسط صوب ميناء مارسيليا”.

ووفقا لبيان السفارة، فإن “السلطات الفرنسية ليست مسؤولة، بأي حال من الأحوال، عن السياسة التجارية والتسعيرية للشركات الخاصة التي ستقوم بالرحلتين”.

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