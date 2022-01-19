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تأجيل النظر في تعليق مؤتمر الاتحاد الاشتراكي

2022-01-19 / 6:16 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

قررت المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط، تأجيل النظر في 18 دعوى استعجالية لتعليق انعقاد المؤتمر الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي.

وأجلت المحكمة، صباح اليوم الأربعاء، الملفات لجلسة يوم الإثنين 24 يناير الجاري، حيث خصصت الجلسة للنظر في كل الدعاوى المرفوعة ضد كل من الكاتب الأول للحزب، إدريس لشكر، ورئيس المجلس الوطني للحزب الحبيب المالكي، المطالبة بتعليق انعقاد المؤتمر الحادي عشر إلى حين البت فيها.

وكان عدد من أعضاء الكتابة الوطنية للقطاع النسائي للاتحاد الاشتراكي، أبرزهم القيادي محمد بوبكري والمحامية رشيدة أيت حمي، بدعوى استعجالية، أمام ابتدائية الرباط، ضد كل من الكاتب الأول للحزب، إدريس لشكر، ورئيس المجلس الوطني للحزب الحبيب المالكي، من أجل تعليق انعقاد المؤتمر الحادي عشر.

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