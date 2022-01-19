ابراهيم غالي

القضاء الاسباني يستدعي ضابط مخابرات للإدلاء بشهادته في قضية “بن بطوش”

2022-01-19 / 5:35 مساءً
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هبة بريس

كشفت صحيفة “إل بيريوديكو دي أراغون” الإسبانية، أن المحكمة السابعة بمدينة سرقسطة الإسبانية ستستدعي خوسيه أنخيل غونزاليس خيمينيز كبير مفتشي مجموعة الاستعلامات في الشرطة، في إطار التحقيق بدخول زعيم جبهة البوليساريو إسبانيا في أبريل 2021.

وذكرت الصحيفة، أن المحكمة حددت موعد الجلسة يوم 7 فبراير المقبل من أجل استماع القاضي الى المسؤول الأمني فيما يتعلق بملف التحقيق.

وأوضحت أن القاضي يرى أن خوسيه غونزاليس يجب أن يشرح ما إذا كان قد تم إبلاغهم بوصول غالي إلى إسبانيا يوم 18 أبريل الماضي، من قبل المفوض العام للمعلومات، وكذلك القرارات التي تم تبنيها لاحقا.

وطلب القاضي تقديم هذه الأدلة في هذه القضية فيما يتعلق بوصول غالي إلى إسبانيا لتلقي العلاج من فيروس كوفيد -19 في مستشفى سان بيدرو دي لوغرونيو.

وأشارت الصحيفة، الى إمكانية استماع المحكمة، لإفادة نائب مدير العمليات للشرطة الوطنية حتى يشرح بالتفصيل درجة المعرفة التي كانت لدى السلطات حول الظروف الشخصية الخاصة لوصول غالي إلى مطار سرقسطة.

وتابعت أن القاضي قرر أيضا استدعاء كبير المفتشين في الشرطة لتوضيح سبب عدم التحقيق في الوثائق المزيفة المحتملة حيث دخل غالي إلى إسبانيا بجواز سفر صدر في اليوم نفسه يحمل اسما مغايرا.

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