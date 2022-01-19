صادم.. تسجيل 9355 إصابة و13 وفاة جديدة بكورونا

هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 9355 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 1.068.941 حالة في المغرب.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 13 حالة وفاة بكورونا ليصل العدد إلى 15.025 .

كما تم التأكد من 6687 حالة شفاء إضافية ليصل التعافي إلى 990.734.

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