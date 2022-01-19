بعد التعادل أمام الغابون.. المنتخب الوطني يخسر نقاطا في تصنيف “الفيفا”

هبة بريس

خسر المنتخب الوطني المغربي نقاطا في التصنيف العالمي للمنتخبات عقب تعادله أمام الغابون بهدفين لمثلهما، مساء أمس الثلاثاء، لحساب الجولة الثالثة من مجموعات كأس أفريقيا الكاميرون 2021.

وحسب موقع “فوتبال رانكينغ” المتخصص في تحيين التصنيف العالمي للمنتخبات الصادر عن “فيفا”، فقد خسر المنتخب الوطني 8,39 نقطة بعد تعادله مع الغابون، في الوقت الذي كسب فيه المنتخب الغابوني 8,39 نقطة.

ويتواجد المنتخب الوطني المغربي مؤقتا في المركز 25 عالميا والثاني أفريقيا في الترتيب العالمي للمنتخبات.

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