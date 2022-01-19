بعد التعادل أمام الغابون.. المنتخب الوطني يخسر نقاطا في تصنيف “الفيفا”

2022-01-19 / 4:05 مساءً
0
هبة بريس

خسر المنتخب الوطني المغربي نقاطا في التصنيف العالمي للمنتخبات عقب تعادله أمام الغابون بهدفين لمثلهما، مساء أمس الثلاثاء، لحساب الجولة الثالثة من مجموعات كأس أفريقيا الكاميرون 2021.

وحسب موقع “فوتبال رانكينغ” المتخصص في تحيين التصنيف العالمي للمنتخبات الصادر عن “فيفا”، فقد خسر المنتخب الوطني 8,39 نقطة بعد تعادله مع الغابون، في الوقت الذي كسب فيه المنتخب الغابوني 8,39 نقطة.

ويتواجد المنتخب الوطني المغربي مؤقتا في المركز 25 عالميا والثاني أفريقيا في الترتيب العالمي للمنتخبات.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of باريس سان جيرمان يحتفي بهدف حكيمي ويهنئ المنتخب على التأهل

باريس سان جيرمان يحتفي بهدف حكيمي ويهنئ المنتخب على…

2022-01-19 / 5:04 مساءً
Photo of فرنسا.. مجلس الشيوخ يقر حظر ارتداء الحجاب في المنافسات الرياضية

فرنسا.. مجلس الشيوخ يقر حظر ارتداء الحجاب في المنافسات…

2022-01-19 / 4:15 مساءً
Photo of بعد تصدره المجموعة.. هاته المنتخبات التي قد يواجهها أسود الأطلس في الثمن

بعد تصدره المجموعة.. هاته المنتخبات التي قد يواجهها أسود…

2022-01-19 / 12:08 مساءً
Photo of خاليلوزيتش : مباراة الغابون “درس جيد“ لبقية المنافسات

خاليلوزيتش : مباراة الغابون “درس جيد“ لبقية المنافسات

2022-01-19 / 9:30 صباحًا
Photo of المغرب يضمن صدارة المجموعة الثانية بتعادله مع الغابون

المغرب يضمن صدارة المجموعة الثانية بتعادله مع الغابون

2022-01-18 / 10:18 مساءً
Photo of تصفيات مونديال قطر.. الفيفا يقرر إلغاء كافة البطاقات قبل إجراء الملحق

تصفيات مونديال قطر.. الفيفا يقرر إلغاء كافة البطاقات قبل…

2022-01-18 / 3:16 مساءً
Photo of لهذه الأسباب لم يعد يحظى المنتخب الجزائري بتعاطف المغاربة

لهذه الأسباب لم يعد يحظى المنتخب الجزائري بتعاطف المغاربة

2022-01-18 / 1:24 مساءً
Photo of معلومات عن الموريتاني حكم الأسود و الغابون.. مهندس تكون بفرنسا و اختمرت تجربته بالمغرب

معلومات عن الموريتاني حكم الأسود و الغابون.. مهندس تكون…

2022-01-18 / 10:38 صباحًا
Photo of جوائز الفيفا.. روبرت ليفاندوفسكي أفضل لاعب لعام 2021

جوائز الفيفا.. روبرت ليفاندوفسكي أفضل لاعب لعام 2021

2022-01-18 / 9:55 صباحًا
Photo of التدجين العسكري والسياسي وراء تراجع مستوى المنتخب الجزائري

التدجين العسكري والسياسي وراء تراجع مستوى المنتخب الجزائري

2022-01-17 / 7:52 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق