اسبانيا.. مصرع 6 أشخاص إثر حريق في دار للمسنين

هبة بريس - وكالات

قالت خدمات الطوارئ الإسبانية، اليوم الأربعاء، إن 6 مسنين لقوا مصرعهم وأصيب اثنان آخران بجروح خطيرة عندما اندلع حريق في دار للمسنين بالقرب من فالنسيا شرقي البلاد.

وهرعت عشر سيارات إسعاف إلى مكان الحادث بعد اندلاع الحريق في دار المسنين بحلول الساعة 11:20 مساء (22:20 بتوقيت غرينتش) الثلاثاء، وأجلى رجال الإنقاذ 71 شخصا.

و عملت تسع سيارات إطفاء على إخماد النيران في مونكادا، شمال منتجع فالنسيا الشرقي.

وقال مسعفون في البداية إن هناك 5 قتلى و3 مصابين بجروح خطيرة، لكن أحد الجرحى توفي في وقت لاحق.

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