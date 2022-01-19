اسبانيا.. مصرع 6 أشخاص إثر حريق في دار للمسنين

2022-01-19 / 3:40 مساءً
0
هبة بريس - وكالات

قالت خدمات الطوارئ الإسبانية، اليوم الأربعاء، إن 6 مسنين لقوا مصرعهم وأصيب اثنان آخران بجروح خطيرة عندما اندلع حريق في دار للمسنين بالقرب من فالنسيا شرقي البلاد.

وهرعت عشر سيارات إسعاف إلى مكان الحادث بعد اندلاع الحريق في دار المسنين بحلول الساعة 11:20 مساء (22:20 بتوقيت غرينتش) الثلاثاء، وأجلى رجال الإنقاذ 71 شخصا.

و عملت تسع سيارات إطفاء على إخماد النيران في مونكادا، شمال منتجع فالنسيا الشرقي.

وقال مسعفون في البداية إن هناك 5 قتلى و3 مصابين بجروح خطيرة، لكن أحد الجرحى توفي في وقت لاحق.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بريطانيا تعلن إلغاء ارتداء الأقنعة في الأماكن العامة وجواز اللقاح

بريطانيا تعلن إلغاء ارتداء الأقنعة في الأماكن العامة وجواز…

2022-01-19 / 2:49 مساءً
Photo of فرنسا.. مقتل شخص جراء إطلاق نار وسط نيس

فرنسا.. مقتل شخص جراء إطلاق نار وسط نيس

2022-01-19 / 1:20 مساءً
Photo of أزيد من 100 ألف حالة.. ألمانيا تسجل أعلى حصيلة يومية لكورونا

أزيد من 100 ألف حالة.. ألمانيا تسجل أعلى حصيلة…

2022-01-19 / 11:22 صباحًا
Photo of الصحة العالمية: كورونا لم تنته ومن المحتمل ظهور متحورات جديدة

الصحة العالمية: كورونا لم تنته ومن المحتمل ظهور متحورات…

2022-01-19 / 9:55 صباحًا
Photo of فساد وتصفيات وحرائق من تدبير شنقريحة” ..تسريبات “بونويرة” تزلزل عرش العسكر بالجزائر

فساد وتصفيات وحرائق من تدبير شنقريحة” ..تسريبات “بونويرة” تزلزل…

2022-01-18 / 7:25 مساءً
Photo of غضب برلماني في إسرائيل بعد أنباء استخدام برنامج للتجسس على المواطنين

غضب برلماني في إسرائيل بعد أنباء استخدام برنامج للتجسس…

2022-01-18 / 6:10 مساءً
Photo of للاستقلالية عن أبائهم.. إسبانيا تصرف للشباب مساعدات مالية

للاستقلالية عن أبائهم.. إسبانيا تصرف للشباب مساعدات مالية

2022-01-18 / 5:07 مساءً
Photo of انتخاب روبرتا ميتسولا رئيسة للبرلمان الأوروبي

انتخاب روبرتا ميتسولا رئيسة للبرلمان الأوروبي

2022-01-18 / 1:51 مساءً
Photo of إيريك زمّور: “لا اعتذار للجزائر و لم نكن الوحيدين الذين استعمرناهم”

إيريك زمّور: “لا اعتذار للجزائر و لم نكن الوحيدين…

2022-01-18 / 10:31 صباحًا
Photo of الاتحاد الأوروبي يرفع قيود السفر عن 14 بلدا

الاتحاد الأوروبي يرفع قيود السفر عن 14 بلدا

2022-01-18 / 9:35 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق