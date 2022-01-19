بشرى للطلبة.. “التعليم العالي” تعلن عن موعد صرف المنح

2022-01-19 / 3:20 مساءً
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هبة بريس

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عن إطلاق خدمة إلكترونية جديدة لتمكين الطلبة الممنوحين من اختيار تاريخ ومكان استلام بطائقهم البنكية “منحتي” بإحدى الوكالات البنكية التابعة ل(البريد بنك).

وأوضحت الوزارة في بلاغ، أن الأمر يهم عموم الطالبات والطلبة الممنوحين الجدد برسم السنة الجامعية 2021-2022، والمسجلين بصفة فعلية بإحدى مؤسسات التعليم العالي العام أو بالأقسام التحضيرية للمدارس العليا، أو المسجلين لتحضير شهادة التقني العالي.

واعتبرت الوزارة أن هذه الخدمة التي أطلقها المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، تدخل في إطار سياستها الرامية إلى رقمة الخدمات الجامعية وتبسيط المساطر، داعية الطلبة المعنيين إلى حجز موعد استلام تلك البطاقة عبر الرابط ttps://carteminhaty.onousc.ma

وحسب البلاغ، فإن هذه العملية التي ستنطلق بداية من اليوم الأربعاء وحتى يوم 28 يناير الجاري، ستمكن الطالبات والطلبة الممنوحين من صرف منحهم ابتداء من فاتح فبراير 2022.

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تعليق واحد

  1. فى الحال هده المنح موقوفه حاليا فى2016 لمجلس الوزاره الشوؤون الأوقاف الإسلاميه لوقف التنفيد لمجلس القضاء ومجلس المحاماه بهيئه المحلفون برمضان أن كل المحامين والقضاه الاشتعال بضمير وليس على قبل الأطماع مفهومه متفرده ممتنعه عن الإمضاء مريا الإتصالات الدرهم

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