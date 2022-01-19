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إلباييس: المغرب يفتح أجوائه ل”الأثرياء” وأصحاب الطائرات الخاصة

2022-01-19 / 3:03 مساءً
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هبة بريس - الرباط

في الوقت الذي يعاني فيه المئات من المغاربة العالقين بمختلف دول العالم، من الجوع والتشرد وكذا خطر الاعتقال، بسبب قرار السلطات بإغلاق المجال الجوي، تتمتع فئة أخرى بحرية الدخول والخروج إلى البلاد دون رقيب أو حسيب.

ففي مقال معنون ب”السفر إلى المغرب ممكن بطائرة خاصة”، كشفت الصحيفة الإسبانية “إلباييس”، أن رحلات خاصة تنظم بشكل مستمر لفائجة “الأغنياء” في طائرات خاصة إلى المغرب.

وذكرت الصحيفة، في مقالها المنشور اليوم الأربعاء، أن قرار إغلاق الحدود لا يطبق على هذه الفئة التي تدفع مبالغ مالية هامة لاقتناء تذاكر السفر عبر طائرات خاصة نحو المغرب، لافتة أن هذه الطائرات تحط بمطاري البيضاء ومراكش.

ونقلت الصحيفة عن رجل أعمال إسباني تصريحه، أنه سافر خلال الأسبوع الماضي نحو مدينة الدار البيضاء في رحلة منزمة من طرف شركة خاصة مضيفا أنه دعم حوالي 1500 يورو مقابل تذكرة الطيران.

وأضاف ذات المتحدث، أن الرحلة التي كانت على متن طائرة خاصة، ضمت مقاعد محدودة لرجال أعمال ولاعبين من فريق الرجاء البيضاوي، لافتا أن بإجراء اختبار pcr سلبي قبل 48 ساعة وآخر عند الهبوط في الدار البيضاء وكذا ضرورة التزامهم بارتداء الكمامات وإجراءات التباعد.

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