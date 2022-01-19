بريطانيا تعلن إلغاء ارتداء الأقنعة في الأماكن العامة وجواز اللقاح

2022-01-19 / 2:49 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن بلاده لن تمدد إجراءات العزل الصحي بعد 25 مارس.

وأضاف جونسون، أنه سيتم إلغاء ارتداء الأقنعة في الأماكن العامة وجواز اللقاح بالإضافة للعمل من المنزل.

وأعلن، اليوم الأربعاء، في جلسة أمام مجلس العموم في البرلمان البريطاني، عن رفع معظم القيود المفروضة على فيروس كورونا وسلالة أوميكرون.

وقال رئيس الحكومة البريطانية: “اعتبارا من الأسبوع المقبل، سيتوقف تطبيق الإجراءات التي تم إدخالها سابقا”، مضيفًا أن السلطات تلغي المطلب الإلزامي لإظهار شهادة إلكترونية بالتطعيم الكامل عند زيارة بعض الأحداث العامة والنوادي الليلية والتوصية لأصحاب العمل لإعادة الموظفين إلى العمل عن بعد.

بالإضافة إلى ذلك، قال جونسون: “لن تطلب الحكومة بعد الآن ارتداء الأقنعة الإلزامي” في الأماكن المغلقة ووسائل النقل العام.

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تعليق واحد

  1. أين هم النقالة في قرارات الاغلاق ؟
    أم أن هناك سطوك من اللقاح لابد من وخزه في أجسام المغاربة حتى يربح لوبي التلقيح.

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