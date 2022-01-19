تازة.. درك بني فراسن يوقف مروّج مخدرات

ع محياوي _ هبة بريس

تمكنت مصالح الدرك الملكي ببني فراسن دائرة واد أمليل في اطار العمليات المتواصلة لمحاربة المخدرات بشتى أنواعها ، من إيقاف مروّج للمخدرات، وحجز لديه كمية مهمة من مخدر “الكيف” .

و أوضحت مصادر “ هبة بريس” أن العملية جاءت بعد إثارة انتباه عناصر من الدرك الملكي ببني فراسن على مستوى السد القضائي والحاجز الأمني للمراقبة الطرقية المثبث على الطريق الجهوية رقم 505 الرابطة بين مدينة تيسة التابعة للنفوذ الترابي لإقليم تاونات وجماعة أولاد زباير بإقليم تازة، حيث كان المشتبه فيه من ضمن ركاب سيارة الأجرة من الصنف الكبير، وبعد المراقبة الروتينية لرجال الدرك الملكي ، حجزت عناصر الدرك الملكي أثناء التفتيش على كمية من مخدر “الكيف” المعد للترويج بالإضافة إلى المخدرات .

هذا وقد تم اقتياد المتهم إلى المركز القضائي بدائرة واد أمليل للإستماع في محضر قانوني بالمنسوب إليه ، وإخضاعه تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات النيابة العامة المختصة، ريثما يتم عرضه على العدالة لتقول كلمتها في حقه.

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